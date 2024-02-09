كيف هو الوضع جنوباً؟

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حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وأطلق القنابل المضيئة فوق قرى قضاءَي صور وبنت جبيل.

وفجرا، اطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة قبالة بلدات رميش وعيتا الشعب والبستان باتجاه الاراضي اللبنانية المتاخمة للخط الازرق وعلى اكثر من دفعة وبشكل كثيف".

هذا وشُنّت قرابة الثامنة والنصف صباحا غارة على منزل في حي المعبور في بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل، وأُطلقت في اتجاهه صاروخا موجها ادى الى احداث اضرار كبيرة فيه.

وأكّد مراسل "المنار" علي شعيب، في منشور على حسابه عبر منصّة "إكس"، بأن "الطيران المسيّر الإسرائيلي إستهدف بصاروخ أحد المنازل الخالية عند المدخل الشرقي لبلدة عيتا الشعب".