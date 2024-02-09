أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 شباط 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقع مرجع أمني ان تشهد المرحلة الانتقالية التي ستمتد لأسابيع قبل التوصل الحتمي لاتفاق حول انهاء الحرب على غزة تصعيدا أمنيا على كل الجبهات لا علاقة له الرهان على تغيير موازين الحرب أو خدمة خطط حربية بقدر ما هو تعبير عن التفاوض على صفيح ساخن وتصفية حساب متبادل باستنفاد بنوك الأهداف طالما ان خطر الحرب الكبرى لم يعد قائما وأن الحلول أصبحت فوق الطاولة ووضع الاغتيالات التي تستهدف الرموز وكان يتم تفاديها خشية الانزلاق الى الحرب في هذا الإطار.



كواليس

تؤكد مصادر سياسية ان المحادثات التي يجريها الوفد الفرنسي تتم على قاعدة التسليم بأن لا شيء قابل للبحث على جبهة الجنوب قبل نهاية حرب غزة وتقول ان الوفد يبدأ بالبحث بوضع ورقة لليوم التالي لنهاية الحرب في غزة والسعي للحصول على اجوبة افتراضية لرسم سيناريو قابل للتحول الى خريطة طريق تفاوضية عندما تنتهي الحرب في غزة وفي هذا السياق يسأل عن امكانية اقامة تطبيق نسبي للقرار 1701 طالما انه سوف يبقى أجزاء منه لا تطبق على طرفي الحدود.



اللواء: أسرار

لغز

تبين أن الطبعة الجديدة لفئة المئة ألف ليرة تم إنجازها في أواخر عهد رياض سلامة وتقدر كمياتها بألوف المليارات وأعدت لتأمين رواتب الموظفين والندخل في سوق الدولار!



همس

تتحدث المعلومات عن تطور سيظهر على نحو مفاجئ، في الدفاعات الجوية بوجه الطيران الحربي الاسرائيلي.

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ مالك أحد المصارف، وهو من الطبقة السياسية، سطا على أموال المودعين من «الدولارات الفريش» ومعظمها يخصّ مغتربين من أفريقيا، ويجري التكتم على القضية والعمل على ضبضبتها وترك الأمر لمصرف لبنان للتصرف.

يقال إنّ أروقة الموظفين في مصرف لبنان تشهد جلبة نتيجة التكهّنات الحاصلة حول ترقيات ممكن أن تشهدها إدارة المصرف في وقت قريب، ويخشى أن تحصل هذه الترقيات نتيجة ضغوطات وتدخّلات.

علم أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام أبلغ هيئات الضمان خلال اللقاء الأخير معهم أنّه سيتعاطى معهم بشكل مباشر بمعنى إزاحة شقيقه كريم عن الملف بعدما تبرّأ من علاقته بمستشاره فادي تميم، ولو أنّ العارفين يؤكّدون أنّ بصمات كريم سلام لا تزال حاضرة وإن كان لا يتواجد في الوزارة.