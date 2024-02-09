living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 شباط 2024

9
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
توقع مرجع أمني ان تشهد المرحلة الانتقالية التي ستمتد لأسابيع قبل التوصل الحتمي لاتفاق حول انهاء الحرب على غزة تصعيدا أمنيا على كل الجبهات لا علاقة له الرهان على تغيير موازين الحرب أو خدمة خطط حربية بقدر ما هو تعبير عن التفاوض على صفيح ساخن وتصفية حساب متبادل باستنفاد بنوك الأهداف طالما ان خطر الحرب الكبرى لم يعد قائما وأن الحلول أصبحت فوق الطاولة ووضع الاغتيالات التي تستهدف الرموز وكان يتم تفاديها خشية الانزلاق الى الحرب في هذا الإطار.


كواليس
تؤكد مصادر سياسية ان المحادثات التي يجريها الوفد الفرنسي تتم على قاعدة التسليم بأن لا شيء قابل للبحث على جبهة الجنوب قبل نهاية حرب غزة وتقول ان الوفد يبدأ بالبحث بوضع ورقة لليوم التالي لنهاية الحرب في غزة والسعي للحصول على اجوبة افتراضية لرسم سيناريو قابل للتحول الى خريطة طريق تفاوضية عندما تنتهي الحرب في غزة وفي هذا السياق يسأل عن امكانية اقامة تطبيق نسبي للقرار 1701 طالما انه سوف يبقى أجزاء منه لا تطبق على طرفي الحدود.

 

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تبين أن الطبعة الجديدة لفئة المئة ألف ليرة تم إنجازها في أواخر عهد رياض سلامة وتقدر كمياتها بألوف المليارات وأعدت لتأمين رواتب الموظفين والندخل في سوق الدولار!


همس
تتحدث المعلومات عن تطور سيظهر على نحو مفاجئ، في الدفاعات الجوية بوجه الطيران الحربي الاسرائيلي.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ مالك أحد المصارف، وهو من الطبقة السياسية، سطا على أموال المودعين من «الدولارات الفريش» ومعظمها يخصّ مغتربين من أفريقيا، ويجري التكتم على القضية والعمل على ضبضبتها وترك الأمر لمصرف لبنان للتصرف.

 

يقال إنّ أروقة الموظفين في مصرف لبنان تشهد جلبة نتيجة التكهّنات الحاصلة حول ترقيات ممكن أن تشهدها إدارة المصرف في وقت قريب، ويخشى أن تحصل هذه الترقيات نتيجة ضغوطات وتدخّلات.

 

علم أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام أبلغ هيئات الضمان خلال اللقاء الأخير معهم أنّه سيتعاطى معهم بشكل مباشر بمعنى إزاحة شقيقه كريم عن الملف بعدما تبرّأ من علاقته بمستشاره فادي تميم، ولو أنّ العارفين يؤكّدون أنّ بصمات كريم سلام لا تزال حاضرة وإن كان لا يتواجد في الوزارة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   