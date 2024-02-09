عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 شباط 2024

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الأخبار: لبنان: إنه ليس أوان الكلام

أميركا تفتح باب المفاوضات غير المباشرة: المقاومة عند موقفها وعين العدو على رفح







النهار: "النهار" تنشر الخطة الفرنسيّة لمنع الحرب



البناء: واشنطن وتل أبيب تسابقان الوقت قبل الاتفاق بعمليات اغتيال من بنك الأهداف/ الرياض والقاهرة والدوحة وأبوظبي وعمان لتنسيق المشاركة في آليات الاتفاق/ الوفد الفرنسي في بيروت لسيناريو اليوم التالي لاتفاق غزة… وتعيين رئيس أركان

الجمهورية: قصف النبطية يخرق قواعد الإشتباك

بري لـ "الجمهورية: تصويب على دوري... ولدى جعجع "سوء فهم"

اللواء: إسرئيل تستعرض قوتها في الجوّ.. وحزب الله يردُّ على عملية النبطية

مجلس الوزراء يعين رئيساً للأركان.. والزيادات على الرواتب ومعاشات التقاعد غداً



نداء الوطن: تعيين رئيس جديد لأركان الجيش بين الاعتراض والمديح

عسكر على عسكر

l'orient le jour: Pourquoi Nabih Berry a renoué avec son passé guerrier