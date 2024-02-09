نداء الوطن: ماذا في تفاصيل غارة النبطية؟

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات على الحدود الجنوبية في 8 تشرين الأول الماضي، كان وسط مدينة النبطية عصر أمس مسرحاً لغارة إسرائيلية...

ماذا في تفاصيل غارة النبطية التي تقع خارج منطقة الليطاني كلياً؟ لم يذكر «حزب الله» من استهدفت الغارة، مكتفياً بإعلان إصابة شخصين أحدهما بجروح بالغة.

أما «وكالة فرانس برس»، فأوردت، نقلاً عن مصدر أمني، إصابة مسؤول عسكري في «حزب الله « بجروح «خطرة» جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في النبطية. كما أصيب شخص آخر كان برفقته. ورداً على سؤال للوكالة عن الضربة، اكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول «ننظر في هذه التقارير».

وجاء استهداف السيارة في وقت كثّف «حزب الله» منذ صباح أمس وتيرة قصفه لمواقع إسرائيلية بينها ثكنتا معاليه غولان وبرانيت ومقر قيادة في كريات شمونة، وفق ما أعلن في بيانات عدة.

أما في إسرائيل، فأورد موقع «الأزمنة الاسرائيلية The Times of Israel» الالكتروني ما أفادت به وسائل الإعلام العربية من أنّ أحد المصابَين هو عباس الدبس. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ الدبس كان قائد المنطقة التي أطلقت منها أمس نيران مضادة للدبابات على بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل. وقالت إنّ الغارة على النبطية، نفّذت رداً على إطلاق قذائف على قاعدة للجيش الإسرائيلي في مكان قريب وإصابة أحد الجنود بجروح خطرة.

أما مصادر قناة «سكاي نيوز»، فتحدثت عن «نجاة القائد العسكري العام لـ»حزب الله» علي كركي من محاولة الاستهداف في النبطية».

وتزامناً قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي: «إنّ عشرات من طائراتنا تنشط في أجواء جنوب لبنان وعند الحاجة ستتحول إلى مئات».