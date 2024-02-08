جميل السيّد: العسكري ضد أخيه!!!

A + A -

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

العسكري ضد أخيه!!! أكثر المناظر بشاعةً وألمَاً ما رأيناه اليوم في شوارع بيروت، منظر عسكريين من الجيش يقمعون بالقوة عسكريين متقاعدين تظاهروا مطالبين بتحسين حقوقهم التقاعدية!! في الأصول، قيادة الجيش مسؤولة عن كرامة وحقوق العسكريين الفعليين كما المتقاعدين لأنّ العسكري اليوم هو المتقاعد غداً، والقيادة أكثر قدرة من المتظاهرين للضغط على السلطة السياسة لتأمين تلك الحقوق بدلاً من أن يوضع العسكري بمواجهة أخيه المتقاعد لحماية سلطة سياسية أفقرتهما وجوّعَتْهُما معاً… بالخلاصة جائع ينفّذ الأوامر ضد جائع، والمُجوِّع واحد !! إذا تضامن الجائعان، سيُضطرّ المُجوِّع لإعادة حساباته…