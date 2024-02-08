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ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي واتحادات بلديات حول ادارة النفايات بمشاركة وزير البيئة

8
FEBRUARY
2024
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شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين في ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي بحضور رؤساء اتحادات بلديات وبلديات كبرى، لمناقشة الاصلاحات التي تقوم بها وزارة البيئة لتحسين حوكمة وإدارة قطاع النفايات الصلبة وخصوصا الأدوات المالية لعمليات الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وآليات استرداد الكلفة الذي تم التقدم بمشروع قانون حوله إلى مجلس النواب وتتم مناقشته مع لجنة البيئة النيابية.

وأوضح ياسين أن "الاصلاحات التي قامت بها وزارة البيئة خلال العامين الماضيين تتضمن:
- انشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة والتي سيصدر مرسومها قريباً.
- الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات والتي ستقترح مناطق خدمية ضمن مبدأ الإدارة اللامركزية للقطاع، والتي اصبحت في مراحلها الاخيرة.
- خططاً محلية للمناطق الخدمية بالتعاون مع اتحادات البلديات.
- نظام معلومات النفايات والذي بدأ العمل عليه.
- نظام استرداد الكلفة".

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