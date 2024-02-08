زيارة لسفير النروج الى مخيم ضبية: علينا أن نميز بين ما قد يفعله اشخاص وما تمثله الأونروا

A + A -

زار سفير النروج مارتن يترفيك اليوم مخيم ضبية، برفقة مديرة منطقة لبنان الوسطى نهى حمود ومديرة البرامج في السفارة منال قرطام.



وأشار بيان للسفارة، الى أن "هذه الزيارة تأتي كجزء من جهود النروج والتزامها بدعم الأونروا في تأمين الاحتياجات الأساسية للاجئي فلسطين ومساعدة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في البلدان التي تستضيفهم".



ولفت البيان الى أن "السفير استمع خلال الزيارة إلى ملخص حول وضع لاجئي فلسطين وعمل وأنشطة الأونروا في لبنان، وقام بجولة في مخيم ضبية والمركز الصحي التابع للأونروا، حيث اطلع عن كثب على الخدمات الصحية التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين".



وذكر أن السفير "زار ايضا، "راهبات الناصرة الصغيرات" اللاتي يقدمن خدمات صحية أساسية والمساعدة للاجئين في المخيم منذ عقود. والتقى الأب فادي عقيقي رئيس دير مار يوسف المجاور للمخيم. واجتمع السفير يترفيك بعد ذلك، مع ممثلي المجتمع المحلي في المخيم وناقش معهم ظروفهم المعيشية وهواجسهم، لا سيما تلك المتعلقة بتأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستمرة في لبنان وتجميد التمويل للأونروا".



وقال يترفيك: "تواصل النروج تمويلها للأونروا، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى. في حين تشاطر النروج القلق إزاء الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد بعض موظفي الأونروا، فإنه يجب علينا أن نميز بين ما قد يفعله اشخاص وما تمثله الأونروا. تحث النروج الجهات المانحة الأخرى على التفكير في العواقب الأوسع نطاقا لقطع التمويل عن الأونروا في هذا الوقت حيث هناك ضائقة إنسانية شديدة. لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الناس بشكل جماعي".



وأوضح البيان أن "النروج تعتبر من المانحين الرئيسيين للأونروا. وفي حين قامت بعض الدول بتعليق دعمها للوكالة، فإن النروج تواصل تمويلها للخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين. أعلنت النروج في 7 شباط/ فبراير عن مساهمة جديدة بقيمة 275 مليون كرونة نروجية (26 مليون دولار أميركي) والتي سيتم تخصيصها لجهود الأونروا لتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في غزة والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) ولبنان وسوريا والأردن".



ولفت الى أن "مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس شكرت سفير النروج على الزيارة إلى مخيم ضبية وعلى قرار النرويج بمواصلة تمويل الوكالة ومساعداتها الإنسانية. وقالت: إن الأونروا لا تقدم مساعدات إنسانية للاجئي فلسطين فحسب، بل تساهم أيضا في الاستقرار في المنطقة من خلال خدماتها الشاملة والمتسقة للفئات الأكثر حاجة بمن فيهم داخل مخيمات اللاجئين حيث لا يوجد مقدم آخر للخدمات لهم".



