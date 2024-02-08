"الجيش": تعرُّض دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار أثناء محاولتها توقيف أعضاء عصابة

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6 / 2 / 2024، وبعد عملية رصد ومتابعة لعصابات ترويج المخدرات في مناطق مختلفة من قبل مديرية المخابرات، تَبيّن انتماء السوريين (م.ع.) و(ب.ف.) و(ي.ك.) إلى إحدى هذه العصابات، وأثناء محاولة دورية من المديرية توقيفهم في بلدة الناعمة – جبل لبنان، أطلقوا النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتل (م.ع.) وهو الرأس المدبر للعصابة، كما أوقِف (ب.ف.) و(ي.ك.)، وقد ضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.