إخبار من محافظ بيروت الى النائب العام المالي

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان "ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وبناء على ضرورات المصلحة العامة وحفاظا على حقوق أهالي وسكان مدينة بيروت، تقدم اليوم الخميس الواقع في 8-2-2024، بإخبار الى جانب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، يتضمن تسعين إسما لأصحاب أو مستثمرين للمولدات الكهربائية (إشتراك) في مختلف مناطق مدينة بيروت، الذين لم يبدوا أي إستعداد بالإلتزام بالأنظمة التي ترعى عمل المولدات الكهربائية، ومثابرين على مخالفة القرارات الصادرة في هذا الصدد سواء عن بلدية بيروت أو أي مرجع رسمي آخر، مطالبا بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم، تمهيدا لوضع حد لهذه المخالفات والتجاوزات المرتكبة، محتفظا بحق الإدعاء الشخصي في وجه كل من تظهره الملاحقات والتحقيقات التي ستحصل نتيجة الإخبار الحاضر.

نص الإخبار

وجاء في نص الإخبار:

"جانب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم المحترم

بمعرض متابعة تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 40/1/أ.ت تاريخ 7/10/2021 القاضي بإلزام أصحاب المولدات الكهربائية (الاشتراك) بتركيب عدادات كهربائية للمشتركين لديهم وعلى نفقتهم والالتزام بالأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه،(ربطا: نسخة عن القرار رقم 40/1/أ.ت تاريخ 7/10/2021- مستند رقم 1).

فإنه بتاريخ 1/8/2023 صدر عن بلدية بيروت بلاغ تحذيري تحت عدد 5440/2023 إلى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء ضمن نطاق مدينة بيروت بموضوع تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 40/1/أ.ت المنوه عنه أعلاه خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدوره،

(ربطا: نسخة عن البلاغ رقم 5440/2023 تاريخ 1/8/2023 - مستند رقم 2).

وأحيل إلى قيادة شرطة بيروت بموجب الكتاب رقم 5440 تاريخ 1/8/2023 لتبليغ أصحاب ومستثمري المولدات وأخذ توقيعهم إشعارا بذلك، (ربطاً: نسخة عن الإحالة - مستند رقم 3).

وبتاريخ 20/9/2023 وردنا من قيادة شرطة بيروت جداول تحمل تواقيع أصحاب ومستثمري المولدات والتي أخذت لقاء تبليغهم البلاغ التحذيري،



وبنتيجة التبليغ بادر بعض أصحاب ومستثمري المولدات إلى التقدم من بلدية بيروت بتعهد خطي لدى الكاتب العدل بمضمون الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة والبلاغات الصادرة عن بلدية بيروت، ويتولى مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت التثبت من تقيدهم بالتعهد المنظم من قبلهم،(ربطاً: نموذج من التعهد المطلوب - مستند رقم 4).



إلا أن البعض الآخر لم يبد أي استعداد بالالتزام بالأنظمة التي ترعى عمل المولدات الكهربائية (الاشتراك)، ومثابرين على مخالفة القرارات الصادرة بهذا الصدد سواء عن بلدية بيروت أو أي مرجع رسمي آخر، لذلك،نرفع لجانبكم جدولا يتضمن أسماء لأصحاب أو مستثمرين للمولدات الكهربائية في مدينة بيروت مع أرقام هواتفهم، ونطاق عملهم بحسب تقسيم شرطة بيروت والذين لم يلتزموا بالأنظمة المرعية الإجراء، آملين اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم لوضع حد لهذه المخالفات والتجاوزات المرتكبة، محتفظين بحقنا بالادعاء الشخصي في وجه كل من تظهره الملاحقات والتحقيقات التي ستحصل نتيجة الإخبار الحاضر".