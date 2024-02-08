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بري لوفد فرنسي: للإلتزام بتطبيق كامل للقرار 1701 ولضرورة تعزيز الجيش اللبناني عديدًا وعدة

8
FEBRUARY
2024
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً فرنسياً ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، ونائب مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه وعدد من المستشارين في وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسية بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، كما شارك في اللقاء مستشار رئيس المجلس النيابي محمود بري، حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

الرئيس بري أكد للوفد، الإلتزام بتطبيق كامل للقرار 1701، كما أكد على ضرورة تعزيز الجيش اللبناني عديدا وعدة والتعاون مع قوات اليونيفل.

كذلك استقبل رئيس المجلس، وزير الزراعة العراقي عباس جبر المالكي والوفد المرافق بحضور رئيس بعثة العراق في لبنان أمين النصراوي وسفير لبنان في العراق علي حبحاب، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما برنامج التعاون الزراعي بين لبنان والعراق.

وبعد الظهر، استقبل بري، وزير الصحة في جمهورية لاتفيا الدكتور حسام ابو مرعي بحضور قنصل لاتفيا لدى لبنان جيرار رنو وتناول اللقاء الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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