دراسة قانونيّة لمحمود مكيّة تشرّع تعيين رئيس الأركان!

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نشر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، اليوم الخميس، على حسابه عبر منصة "إكس" دِراسة مُقدّمة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلب المجلس تاريخ 2023/10/19 وتتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور المُرتَقب في القيادة العسكرية".



وجاء في نص الدراسة: "عطفاً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/10/19 التي خلصت إلى تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون لرفع سن التقاعد لمن يحمل رتبة عماد أو لواء، عاماً واحداً، وبالتوازي درس الحلول القانونية المتاحة لملء الشواغر في المؤسسة العسكرية".



وأضاف، "بعد أن أعد الأمين العام لمجلس الوزراء، مشروع قانون يرمي إلى تمديد تعيين الضباط من رتبة لواء وما فوق لمدة سنة واحدة بصورة استثنائية ولمرة واحدة، في الأجهزة الأمنية كافة الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة الذين يُحالون على التقاعد ويُسرّحون بسبب بلوغهم السن القانونية اعتباراً من 2023/12/31 ولغاية 2024/12/31، مرفقة صورته ربطاً".

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