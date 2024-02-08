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الطقس غدًا يتحول إلى ماطر!

8
FEBRUARY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة بشكل تدريجي خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لامطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم غد الجمعة، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي الى أمطار متفرقة أحيانا حتى مساء السبت حيث يتحول الى مستقر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة بشكل تدريجي خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لامطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.
السبت:  غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع بعض الثلوج بدءا من ارتفاع 1800 متر، يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.
الأحد:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع محدود في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.
-الحرارة على الساحل من 14 إلى 19 درجة، فوق من 4 إلى 11 درجة، في الداخل من 4 إلى 17 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70 %.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة .
-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6،30
-ساعة غروب الشمس:  17،15

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