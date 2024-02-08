ماغرو من السرايا: طرحنا أفكارنا عن الوضع في جنوب لبنان!

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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا فرنسيا صباح اليوم في السرايا، ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، المدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، نائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.

كما شارك في اللقاء المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وأشار السفير ماغرو الى ان "الزيارة هي متابعة لزيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، طرحنا خلالها افكارنا بشأن الوضع في جنوب لبنان".