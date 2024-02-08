عمليّة عسكريّة جديدة.. وأضرار كبيرة في كريات شمونه!

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" - حزب الله، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ صدق الله العلي العظيم".
وأضاف، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:35 من صباح اليوم الخميس 08-02-2024، ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة".
وختم: "وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم".