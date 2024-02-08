عمليّة عسكريّة جديدة.. وأضرار كبيرة في كريات شمونه!

A + A -

صدر عن "المقاومة الإسلامية" - حزب الله، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "‏بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم".

وأضاف، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:35 من صباح اليوم الخميس 08-02-2024، ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة".‏

‏

وختم: "وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم".