الجمهورية: تقدم الوضع في غزة على ما عداه

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

اكّدت مصادر مطلعة قريبة من «الخماسية» في بيروت لـ«الجمهورية»، أنّ «اجتماع وزراء خارجية اللجنة قد تقرّر مبدئياً، وسينعقد في وقت لاحق، وربما في المدى المنظور القريب»، كشفت معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» انّ اشارات تلقّتها مستويات رفيعة عبر قنوات «الخماسية»، تفيد بأنّ تأخير انعقاد اللجنة على المستوى الوزاري، مردّه الى تعديل طارئ في برنامج الأولويات، حيث تقدّم الوضع في غزة على ما عداه، وعضو اللجنة «الخماسية» وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن منهمك حالياً بالتركيز على الجهود الديبلوماسية الرامية الى التأسيس للهدنة الطويلة الأمد التي يُعمل عليها في قطاع غزة.