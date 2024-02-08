الإنتخابات الرئاسية: التحرك كان ايجابياً جداً... وإرتياحًا شديدًا

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على المقلب الرئاسي، فإنّ الداخل، وبعد حراك سفراء دول اللجنة «الخماسية» في بيروت، ينتظر الخطوة التالية التي ستقرّرها للجنة في سياق مسعاها لتحريك الملف الرئاسي الى الأمام.

وعلى ما يبدو فإنّ فترة الانتظار قد تكون طويلة، ذلك أنّ الاخبار المرتبطة بهذه اللجنة، لا يوجد فيها حتى الآن ما يسرّ القلب، او يحمل على رفع منسوب التفاؤل.

وعلمت «الجمهورية»، أنّ هذه الخلاصة عاد بها زوار عاصمة دولة عربية عضو في «اللجنة الخماسية»، حيث اكّدوا لمسؤولين كبار ما حرفيته: «لا شيء جاهزاً لدى «الخماسية» حتى الآن، بل لا توجد لديها أيّ فكرة يجري إنضاجها على النار. جلّ ما في الأمر هو أنّ دول اللجنة تقاطعت في مواقفها على تحريك ملف الرئاسة في لبنان في هذه المرحلة، وأوعزت لسفرائها في لبنان الانطلاق في تحرّك، والتقييم الأولي لهذا التحرك كان ايجابياً جداً، وثمّة ارتياح شديد من نتائج اللقاء الذي عقده سفراء الدول الخمس مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري».

وبحسب ما نقل الزوار، وفقاً لما وقفوا عليه في محادثاتهم مع مستويات سياسية وغير سياسية في عاصمة العربية، «فإنّ الامور ما زالت في بداية الخطو، او بمعنى أدق، في بداية النقاش حول كيفية بلورة مخارج وحلول لأزمة الرئاسة، ما يعني انّ المسألة ما زالت تتطلّب بعض الوقت، وخصوصاً انّ اللجنة «الخماسية» كانت بصدد أن تعقد اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية، يحضره سفراء دول اللجنة في بيروت، ربما في الرياض او في باريس، ولكن ثمّة نقاشاً بين أعضاء «الخماسية» لم يُحسم بعد، حول عقد هذا الاجتماع قبل زيارة موفد اللجنة جان إيف لودريان الى بيروت، أو بعد هذه الزيارة».