أسرار الصحف ليوم الخميس 8 شباط 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر فلسطيني إن المناخات مؤاتية لترجمة نتائج الحوار الوطني الفلسطيني لجهة تحقيق الوحدة الوطنية رغم انتقادات حركة فتح لطوفان الأقصى وانتقاد حركة حماس لموقف السلطة من العلاقة بأجهزة الاحتلال. وقال المصدر إن إدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب يمكن أن تشكل نقطة انطلاق مسار جديد عبر حكومة تكنوقراط متفق عليها بين حماس وفتح تتولى الإشراف على إعادة الإعمار وتكون مقبولة لدى الجهات المموّلة العربية والأجنبية. وتوقع المصدر أن تتوازى مسارات التفاوض على اتفاق غزة مع فتح قنوات اتصال بين قيادتي حماس وفتح حول إدارة المرحلة المقبلة.



كوالس

قال مصدر سياسي عراقي إن السلوك الأميركي الدموي في العراق بصورة مستفزة للحكومة العراقية وللشارع العراقي يعكس قناعة أميركية باستحالة بقاء القوات الأميركية في العراق، ولذلك تتم ترجمة ذلك بمظاهر القوة طالما أن الرحيل بات حتمياً. وقال المصدر إن مجلس النواب العراقي سوف يصوّت على توصية بمطالبة الحكومة بضمان الرحيل الأميركي خلال مهلة لا تتعدّى ثلاثة شهور، وأن القواعد الأميركية والسفارة الأميركية سوف تكون عرضة لهجمات بما يسرّع خطوات الرحيل الأميركي لأن ليس في العراق من يستطيع الدفاع عن بقاء القوات الأميركية بعد هذه العمليات.



اللواء: أسرار

لغز

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غمز

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همس

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