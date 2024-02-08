عناوين الصحف ليوم الخميس 8 شباط 2024

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الأخبار: شبح الحرب يصل إلى رفح

إنهاء «الأونروا»: عودة النازحين مقابل توطين اللاجئين؟



نداء الوطن: سيجورنيه يُحذّر لبنان من حرب تشنّها إسرائيل لإعادة المستوطنين

"الخُماسية" تتمسّك بـ"الخيار الرئاسي الثالث" و"تفاهمات" الجنوب تُعلَن خلال أسابيع



اللواء: بلينكن لخفض التصعيد جنوباً.. والسلَّة الأميركية تنتظر «هدنة غزة»

شكري يرجئ زيارته.. والرواتب على الطاولة وسط تهديد العسكريِّين بمنع الجلسة



النهار: بكركي تسقط شرعية التفاوض عن"ترسيم مشبوه"

الجمهورية: تهدئة جبهة الجنوب أولًا... ثم الرئاسة

غارات إسرائيلية على الخيام

البناء: طائرة أميركية تغتال قيادياً في الحشد الشعبي العراقي والمطالبات بالانسحاب ترتفع / ارتباك «إسرائيلي» في التعامل مع رد حماس التفاوضي وبلينكن يرى فرصة اتفاق / الرياض تردّ على البيت الأبيض: لا تطبيع دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس /

l'orient le jour: Séjourné à « L'OLJ » : Une escalade est aujourd'hui loin d’être impossible au Liban-Sud