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بوحبيب: تجميد عمل الأونروا سيؤدي الى التطرف واللجوء للعنف

7
FEBRUARY
2024
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لتقى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، اليوم الأربعاء، مدير عام شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس.

وقال بو حبيب بعد اللقاء: "تقوم البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الدول المؤثرة والمساهمة في تمويل الأونروا، بحث هذه الدول بضرورة الإستمرار بتمويل هذه المنظمة، وخطورة تداعيات تعليق المساهمات فيها".

وأردف، "كما نطالب في كل اجتماعاتنا الدول التي جمدت مساعداتها بالتراجع عن هذا القرار، نظراً لان قطع المساعدات عنهم سيؤدي إلى حرمانهم من أي مقومات لحياة ومستقبل أفضل".

 


وتابع، "فتجميد عمل الأونروا سيدفع أجيال من الفلسطينيين، خاصةً المشردين واليتامى جراء الحرب في غزة، إلى التطرف واللجوء للعنف، ما يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد السواء".

كذلك التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وقال بعد اللقاء: "لا صحة للأخبار المفبركة والمجتزأة المنسوبة لي بأن الجيش غير قادر على التواجد على الحدود".

وتابع "قلتها في الامم المتحدة في نيويورك مؤخرا ونكرر نريد سلة متكاملة لتطبيق القرار 1701 تضمن الاستقرار والامن المستدام في الجنوب وإنسحاب اسرائيل من كافة المناطق المحتلة وعلى رأسها مزارع شبعا، وتعزيز قدرات الجيش وعديده مطلب اساسي لنا في مقاربة لبنان لتثبيت الامن على الحدود ضمن هذه السلة الشاملة".

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