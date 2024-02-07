"وعود وحركة بلا نتيجة"... دريان: كل يوم حيلة جديدة للاستمرار في احتجاز أموال الناس وودائعهم

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ذكر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، أنّه "لا يوجد إشارة إلى استقامة وأمل، بل وعود وحركة بلا نتيجة وكل يوم حيلة جديدة للاستمرار في احتجاز أموال الناس وودائعهم"، مشددًا على أنّ "انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل"، مشيرًا إلى أنّه "لا علَّة لأزماتنا غير الفساد والإفساد السياسي والتبعية للخارج والأهواء المتحكمة".

وشدد، في رسالة وجهها بذكرى الإسراء والمعراج، على أنّ "انقاذ الاقصى والقدس وفلسطين واجب شرعي لأنها أرض وقف لله وأولوية عربية ودينية".

وأوضح دريان "أننا لن نتخلى عن قضية فلسطين العربية والإسلامية"، مشيرًا إلى أنّه "مهما طغى المحتل في فلسطين، سيأتي يوم يُهزم فيه العدو ويطرد من أرضنا المقدسة".