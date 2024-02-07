خلدون الشريف: طرابلس للجميع وليست مقفلة ومشاريع باسيل الإنمائية مؤشر لعلاقته بالمدينة

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قال الناشط السياسي خلدون الشريف في حذيث للـOTV إنّ "طرابلس للجميع وليست مدينة مقفلة ومن يعترض على زيارة باسيل يجب ان يُمنَع وبعض الاصوات التي خرجت اعتراضا ليست صادرة عن اي مسؤول رسمي."

وأضاف: "يمكن الاختلاف بالسياسة لكن با يمكن اقفال مدن بوجه احد والتظاهر السلمي محق لكن باطار ديمقراطي."

وتعليقًا على ما يقال عن ضغوطات تمارس لالغاء زيارة الوزير باسيل لمفتي طرابلس، أكد الشريف: "معلوماتي ان باسيل اخذ موعدا للقاء المفتي وهو ابدى بذلك حسن نية بزيارة دار الفتوى."

وأردف يقول: "المشاريع الانمائية التي ساهم بها باسيل لها قيمة معنوية لكنها مؤشرات الى ان باسيل يريد ترميم علاقته مع اهل المدينة ويريد تثبيت اهل المينا وخاصة المسيحيين منهم بارضهم وهذا امر جيد جدا."

وختم: "التيار الوطني الحر في الميناء بات وازنا وله قاعدة شعبية وممثلون ويبدو ان شباب التيار بطرابلس نشيطين ويتحركون كثيرا بشكل جيد."