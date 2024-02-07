الحرارة تتخطّى معدلاتها الموسمية... إليكم طقس الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية يوم غد الخميس، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتبارا من ظهر يوم الجمعة بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا سريع ومتوسط الفعالية، يؤدي الى أمطار متفرقة أحيانا حتى ظهر يوم السبت حيث يعود الى الاستقرار.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و 10 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، ويبقى التحذيرمن تشكل الجليد خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر.

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتهطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س

-الانقشاع: متوسط اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:6,30

-ساعة غروب الشمس:17,15