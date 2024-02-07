إميل لحود: لمقاومون يستشهدون اليوم من اجل ان تعيشوا وتسهروا وتنعموا بالرفاهيّة

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توجّه النائب السابق اميل لحود بالتحيّة "الى الشهداء الأبطال الذين يسقطون على أرض الجنوب، وللذين يضحّون بأولادهم وأزواجهم وإخوتهم في سبيل حماية لبنان، كلّ لبنان".

وقال لحود، في بيان: "لا بدّ، أمام حجم هذه التضحيات، إلا أن أتوجّه الى بعض من يسمح لنفسه بانتقاد هذه المقاومة البطلة في لحظة تاريخيّة كالتي نعيشها. وأسأل هؤلاء: ألستم تدّعون أنّكم تحبّون الحياة والرفاهيّة والسهر؟ إنّ المقاومين يستشهدون اليوم من أجل أن تعيشوا وتسهروا وتتنعّموا بالرفاهيّة بدل التعرّض للذلّ على الحواجز الإسرائيليّة كما حصل في العام 1982".

وأضاف لحود: "ما نسمعه اليوم في الإعلام يعيدنا بالذاكرة الى كلامٍ قيل في السابق، ولو في الغرف المغلقة، وخصوصاً في العام 2006، حين تمنّى البعض أن تحتلّ إسرائيل لبنان لتخلّصنا من المقاومة، وفق تعبيرهم".

وتابع لحود: "نحن في بلد حريّات يستطيع الإنسان فيه أن يعبّر عن رأيه، ولكنّ الأخلاق تأتي في المقام الأول، قبل السياسة. لذا، نقول للبعض، بصراحة: إن أغفلتم عن حجم التضحيات وأهميّتها على مستوى الوطن، عليكم، على الأقلّ، أن تحترموا حرمة الموت وأن تمتلكوا شرف الصمت، إن كنتم عاجزين عن الدفاع عن الوطن".