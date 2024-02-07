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خلال زيارته إلى باريس ترأس بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي قداساً إلهياً في كنيسة القديسة سيفرين في باريس بحضور المدبّر الرسولي للموارنة في فرنسا سيادة المطران بيتر كرم، رئيس اساقفة باريس سيادة المطران لوران أولريش، القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية السيد زياد طعّان، و السيناتور الفرنسي من أصل لبناني الدكتور خليفة خليفة بالإضافة إلى عمدة الدائرة الخامسة عشرة السيدة فلورانس بيرتو و مسؤول الشؤون الدينية في وزارة الخارجية الفرنسية السيد جان كريستوف بوسيل.‏ و قد شارك التيار الوطني الحر في هذا القداس ممثلَّاً برئيس التجمع من أجل لبنان الدكتور أنطوان شديد.

كما شارك وفد من التيار في العشاء الذي أقيم على شرف البطريرك في مقر بلدية باريس بحضور عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية.

وقد كان للبطريرك عبسي لقاء مع شبيبة رعية سان جوليان لو بوفر ومحاضرة في المعهد الكاثوليكي في باريس تحت عنوان "كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، بين الماضي والحاضر".

التيار الوطني الحر في باريس واكب زيارة البطريرك عبسي إلى العاصمة الفرنسية

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خلال زيارته إلى باريس ترأس بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي قداساً إلهياً في كنيسة القديسة سيفرين في باريس بحضور المدبّر الرسولي للموارنة في فرنسا سيادة المطران بيتر كرم، رئيس اساقفة باريس سيادة المطران لوران أولريش، القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية السيد زياد طعّان، و السيناتور الفرنسي من أصل لبناني الدكتور خليفة خليفة بالإضافة إلى عمدة الدائرة الخامسة عشرة السيدة فلورانس بيرتو و مسؤول الشؤون الدينية في وزارة الخارجية الفرنسية السيد جان كريستوف بوسيل.‏ و قد شارك التيار الوطني الحر في هذا القداس ممثلَّاً برئيس التجمع من أجل لبنان الدكتور أنطوان شديد.

كما شارك وفد من التيار في العشاء الذي أقيم على شرف البطريرك في مقر بلدية باريس بحضور عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية.

وقد كان للبطريرك عبسي لقاء مع شبيبة رعية سان جوليان لو بوفر ومحاضرة في المعهد الكاثوليكي في باريس تحت عنوان "كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، بين الماضي والحاضر".