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خلدون الشريف: مواقف السعودية تؤشر إلى أفق واضح وثابت بالتمسّك بدعم حقّ الفلسطينيين بفلسطين

7
FEBRUARY
2024
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اعتبر الدكتور خلدون الشريف أنّ "مواقف المملكة العربية السعودية المتلاحقة منذ العدوان الإسرائيلي على غزّة تؤشر إلى افق واضح وثابت بالتمسك بدعم حق الفلسطينيين بفلسطين وبتأمين اكبر حشد لتبني إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف". 
 
وقال الشريف في تصريح اليوم: "بمتابعة لمواقف المملكة العربية السعودية منذ العدوان الهمجي على غزة، ومع الحديث عن دخول مفاوضات وقف النار مراحل جدية، لفتني بيان الخارجية السعودية الرسمي الذي صدر ردًا على تصريحات (المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي) جون كيربي حول التطبيع مع إسرائيل يقول بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعدم إمكانية اقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، رابطًا اقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل بـ"إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع "واعتراف الاعضاء الدائمين في مجلس الامن بدولة فلسطين". 
 
وأضاف: "إنّ هذا الموقف الثابت منذ مبادرة بيروت العربية للأمير عبدالله بن عبد العزيز إلى المواقف المتلاحقة منذ العدوان الهمجي على غزة وعقد القمة العربية الإسلامية وموقف المملكة من صدامات البحر الأحمر لجهة ربطها بالعدوان على غزة انما تؤشر إلى أفق واضح وثابت بالتمسك بدعم حق الفلسطينيين بفلسطين وبتأمين أكبر حشد عربي ودولي وإسلامي لتبني اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف".
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