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يُروّج المخدّرات في صور!

7
FEBRUARY
2024
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صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، تمكّنت شُعبة المعلومات من رصد نشاط أحد مروّجي المواد المخدّرة في منطقة صور ومحيطها".

وأضاف، "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته، ويدعى: ن. خ. (مواليد عام 2006، سوري)".

وتابع البلاغ، "بتاريخ 5-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة عمليّة مداهمة لمكان إقامته في محلة صور وأوقفته في داخله. بتفتيشه والمنزل، تم ضبط كمية كبيرة من مادة حشيشة الكيف موضّبة داخل /49/ كيسًا من النايلون ومعدّة للترويج، وسيجارة حشيشة عدد/2/".

وأشار الى، أن "بالتزامن ألقت دوريات الشعبة القبض على اثنين من زبائنه في محلة صور أثناء قيامهما بتنفيذ عملية سرقة دراجة آليّة من المحلّة، وهما كل من: م. ح. (مواليد عام 2004، سوري)، م. ج. (مواليد عام 2006، سوري) بتفتيشهما، ضبط بحوزة الأوّل كميّة من حشيشة الكيف".

واستكمل البلاغ، "بالتحقيق معهم، اعترف (ن. خ.) بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في منطقة صور ومحيطها، واعترف الآخران بتعاطي المخدرات".

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء".

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