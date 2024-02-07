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غارات أدت إلى أضرار وطيران استطلاعي.. ليل متوتر عند الحدود!

7
FEBRUARY
2024
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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور أن آخر الاعتداءات الاسرائيلية سجلت عند منتصف الليل الفائت حيث اغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة بني حيان ما ادى الى اضرار مادية في الممتلكات.
وكان العدو قد نفذ سلسلة غارات بواسطة الطيران الحربي والمسّير بعد ظهر امس على اطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف .
واللافت تضرر شبكتي الكهرباء والمياه والطرق العامة والداخلية، في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق.

وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي غير اعتيادي كما اطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط. 
يذكر ان حركة امل تشّيع  من ساحة القسم في مدينة صور عند الحادية عشر من قبل ظهر اليوم ثلاثة من شهدائها الذين ارتقوا خلال الغارة  المعادية على احد  المنازل في بلدة بيت ليف منذ اليومين الماضيين.

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