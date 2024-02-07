عناوين الصحف ليوم الأربعاء 7 شباط 2024

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الأخبار: نصر رد "حماس" لوقف الحرب



نداء الوطن: سيجورنيه يُحذّر لبنان من حرب تشنّها إسرائيل لإعادة المستوطنين

"الخُماسية" تتمسّك بـ"الخيار الرئاسي الثالث" و"تفاهمات" الجنوب تُعلَن خلال أسابيع



اللواء: الرئاسة والمخاطر في الحقائب الدبلوماسية: لا إجابات شافية!

شكري في بيروت اليوم .. والموازنة بين برِّي وميقاتي قبل نشرها



البناء: حماس تردّ على ورقة باريس: مصير الحرب والإعمار والحصار والاحتلال؟ / قطر: إيجابي إجمالاً… بايدن: مبالغ به… بلينكن: قيد الدرس… تل أبيب: الردّ سلبيّ / اليمن يُحيي ذكرى مؤسس الأنصار: إلى التصعيد في البحر الأحمر دعماً لغزة /

النهار: سيجورنيه لم ينقل تهديدات وشدّد على التهدئة... بوحبيب يعلن عدم جهوزية لبنان للـ1701

الجمهورية: فرنسا لرئيس يواكب "الإستحقاقات الكبرى"

سيجورنيه يحذر ويدعو للتهدئة



l'orient le jour: Unification du taux de change au Liban : nouveau cap franchi, virage dangereux en vue