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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 شباط 2024

7
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2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مصدر دبلوماسي تسن~ى له الاطلاع على ردّ حركة حماس على ورقة باريس إن المقاومة تبدو مرتاحة إلى وضعها سواء لجهة احتمال توافر شروط السير بالتبادل وفق المعايير التي وضعتها، فهي واثقة من أنها تبقى صاحبة اليد العليا خلال الهدنة، وصولاً إلى وقف النار، ولو كانت نصوص التفاهم رمادية وواثقة بالدرجة من أن زمام المبادرة سيبقى بيدها إذا فشلت المفاوضات، وعادت الكلمة للميدان مجدداً. وقال إن الرد يبدو مدروساً ليلبي هاتين الفرضيتين فيضع الكرة في مرمى الوسطاء، وخصوصاً الأميركي في تخاطبه مع الإسرائيلي لاختيار إحدى الوجهتين.


كواليس
قال مصدر حكومي في لبنان إن الكلام الكثير الذي يتمّ نشرُهُ في الإعلام عن تهديدات بالحرب ينقلها الوسطاء الغربيّون من زوار بيروت لا يعكس حقيقة النقاشات التي تدور في اجتماعات هؤلاء مع المسؤولين اللبنانيين، حيث يتحدّث الوسطاء عن القلق الإسرائيلي من قوة المقاومة وانعكاسات الحرب على المستوطنين واقتصاد الكيان وخسائره المادية والمعنوية جراء عمليات المقاومة وحجم الإحراج الذي يتسبب به ذلك لحكومة الاحتلال، ولذلك فإن دعوات التهدئة تأتي تحت شعار أن المنطقة في دائرة خطر الانزلاق الى حرب كبرى يجب التعاون لمنع وقوعها، بسبب ما لدى حزب الله و»إسرائيل» من قدرات تدميرية متقابلة.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تترك سفيرة دولة كبرى «انطباعات ايجابية» لدى من تلتقيهم، لجهة دورها الدبلوماسي في لبنان.


غمز
يقول مرجع اقتصادي إن الاعتراضات على ضرائب الموازنة، من شأنها أن تنسف أي محاولة لإعادة النظر بالرواتب والمعاشات، خصوصاً في القطاع الخاص..


همس
يحتل الوضع المتفجّر في الجنوب، حجر الزاوية في مهمة وزير عربي، لا سيما لقاؤه مع مرجع كبير..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

أبدى مرجع نيابي انزعاجه من أداء نائب بارز في كتلته بعد تصادمه بشكل إستفزازي مع زملاء له من الكتلة التغييرية.

 

تؤكد مصادر في هيئة الشراء العام أنّ تجريد الهيئة من موظفيها والعاملين فيها أبعد بكثير من تفسير خاطئ للقانون.

 

عاد نائب معارض زار واشنطن أخيراً بتطمينات بأن لا صفقة على حساب المعارضة ولا مقايضة بين الرئاسة والوضع الجنوبي.

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