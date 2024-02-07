هذا جل ما يسعى إليه الموفدون الدوليون إلى لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشارت مصادر سياسية لـ«البناء» الى أن «مختلف المبعوثين والدبلوماسيين الذين يزورون لبنان يُخفون قلقاً على «إسرائيل» ويسعون لحل مشكلة الحكومة الإسرائيلية بإعادة المستوطنين المهجرين وتأمين سلامة المستعمرات من شمال فلسطين، وليس القلق على لبنان، والدليل أن «إسرائيل» خرقت القرار 1701 آلاف المرات منذ العام 2006 الى ما قبل 7 تشرين الأول الماضي، ولم نر هذه الحركة الدبلوماسية الكثيفة لإلزام «إسرائيل» بوقف اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية وتطبيق القرار 1701».

ووضعت المصادر «التهديدات الإسرائيلية العلنية ورسائل التحذير الدبلوماسية في الكواليس، في إطار الحرب النفسية والضغط على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله لوقف عملياته العسكرية وتهدئة الجبهة الجنوبية».