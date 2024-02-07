شكري في بيروت اليوم

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

يصل اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري وربما في الايام المقبلة وزير الخارجية الاسباني.



ولعل زيارة وزير الخارجية المصري شكري الى بيروت على رأس وفد، من الاهمية بمكان، نظراً لدور مصر المحوري في مفاوضات وقف النار في غزة، وفي الحركة الدبلوماسية الدولية، وعضوية اللجنة الخماسية للمساعدة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.



ويلتقي شكري الرئيس نبيه بري عند الساعة السادسة في عين التينة.



ولئن كان الموفدون الدبلوماسيون يضمنون كلامهم في المجالس وخارجها بترهيب وترغيب، فإن الجواب اللبناني الرسمي المتقاطع حوله، على اسرائيل الانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والالتزام ببنود اتفاقية الهدنة عام 1949، وعندها سيصار الى البحث في كيفية تطبيق القرار 1701.