اي حوار يدعو بري اليه؟

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ثلاثة عناوين للمرحلة الراهنة:



اقليميا، مفاوضات الهدنة المترنحة في غزة، في ضوء الشروط المتضاربة، ورفع السقوف من الجانبين.



جنوبا، التهديدات الاسرائيلية اليومية، والرسائل المتواصلة بوجوب الحل الديبلوماسي او الحرب الشاملة، بمعزل عن تسوية غزة المحتملة. فبعد وزير الخارجية البريطانية، حلَّ نظيرُه الفرنسي اليوم ضيفاً على لبنان، ليسمع من المسؤولين اللبنانيين موقفاً مشابهاً، حول رفض البحث بالوضع الحدودي والسياسي اللبناني قبل الهدنة في غزَّة، فضلاً عن ربط الاستحقاق الرئاسي بتوافق اللبنانيين.



اما في السياسة المحلية، فشللٌ تام، بعدما فرمل نبيه بري اندفاعة سفراء الخماسية في انتظار اجتماع الرياض، بالاصرار على سليمان فرنجية. اما دعوات الحوار التي جدد رئيس المجلس إطلاقَها، فقوبلت برفض فوري من سمير جعجع، ورد عليها جبران باسيل اليوم بتأكيد الانفتاح الدائم على الحوار، الّا أنّ الرئيس بري لم يرسُ حتى الساعة على شكل الحوار الذي يريده، أو أي نوع من الحوار، أو أي برنامج وآلية، ختم باسيل.