"عقيدة الأبراج" تُقابل "عقيدة الضاحية" ؟

A + A -

الخنادق -

تعدّ الأبراج الموجودة في فلسطين المحتلة، خاصةً في المنطقة المعروفة بـ"غوش دان"، أحد أبرز وأهم الأهداف، التي ستكون في مرمى صواريخ حركات وقوى محور المقاومة – في مقدمتهم المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله - خلال الحرب الكبرى مع الكيان المؤقت.

فاستهداف هذه الأبراج بما يؤدي اليه من تأثير معنوي على كيان الاحتلال بسلطته ومستوطنيه، لا يقلّ أهميةً عن التأثير الاقتصادي، لأن الكيان شرع بتشييد وبناء ناطحات السحاب والأبراج الشاهقة فيه، كجزء مما وصفه بـ "عملية التحضر"، وتكثيف مراكز المدن.

ووفقاً لمجلس المباني الشاهقة وبيئة المعيشة الحضرية الإسرائيلية، فإن "ناطحة السحاب" هي كل مبنى متعدد الطوابق يصل إلى ارتفاع لا يقل عن 150 متراً. واعتباراً من العام 2022، بات هناك 24 ناطحة سحاب يزيد ارتفاعها عن 150 مترا في فلسطين المحتلة، تتواجد جميعها في غوش دان.

وعليه قد لا يحتاج حزب الله خلال أي حرب مقبلة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، الى الكثير من الصواريخ ذات المدى الذي لا يتعدى 150 كم (تبعد ناطحة السحاب مجدل عزرائيلي شارونا – أطول ناطحة سحاب في الكيان - حوالي 118 كم فقط عن الحدود اللبنانية الفلسطينية)، حتى يستطيع تدمير كل أبراج الكيان وتسويتها في الأرض، خاصةً إذا ما سبق ذلك قيام جيش الاحتلال بحماقة ضد الأماكن والأهداف المدنية في لبنان في إطار ما يُطلق عليه "عقيدة الضاحية".

فما هي أبرز أبراج وناطحات السحاب في الكيان المؤقت وما هي أبرز المعلومات عنها؟

_مجدل عزرائيلي شارونا: هو برج من كتلتين يقع في تل أبيب-يافا، وصل ارتفاعه الى 238.5 متر، ويتكون من 57 طابقا، ويعد أطول ناطحة سحاب في الكيان منذ العام 2016، وقد تم الانتهاء من بنائه في منتصف العام 2017 (استغرق بناؤه 5 سنوات بكلفة لا تقلّ عن 461 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1.7 مليار شيكل). يتضمن هذا البرج العديد من المكاتب والشركات ومركزاً للتسوّق (من بين المستأجرين البارزين في المبنى شركات أمازون إسرائيل، فيسبوك إسرائيل، Bookings لخدمات التأجير السياحية، متجر Nike)، كما يحتوي على فندق مكوّن من 160 غرفة.

_أبراج عزرائيلي: أحد أشهر رموز مدينة تل أبيب الاستيطانية -يافا، وهو مجمع من 3 ناطحات سحاب، أطولها مكون من 49 طابقاً ويصل ارتفاعه إلى 187 مترًا. تم الانتهاء من بناء برجين والمول في نهاية العام 1999، بينما تم الانتهاء من البرج الثالث في نهاية العام 2007. ويقع هذا المجمع في وسط مدينة تل أبيب، بين طريق ديرخ بيغن غرباً وممرات أيالون شرقاً. وهناك برج رابع على شكل حلزوني يقع في الطرف المقابل من المركز التجاري وهو قيد الإنشاء.

يتضمن هذا البرج مركزاً للتسوق، كما يحتوي بشكل أساسي على فندق مؤلف من 272 غرفة ومكاتب، وتصل بمحطة القطار في تل أبيب.

_ برج موشيه أبيب: برج مكوّن من 68 طابقا ويصل الى ارتفاع 235 مترا. وكان هذا البرج يعدّ أطول ناطحة سحاب في الكيان حتى العام 2016، عندما تم الانتهاء من بناء برج عزرائيلي. وقد استغرق بناؤه 3 سنوات، فيما تخط كلفة بنائه الـ 131 مليون دولار أمريكي. وتستخدم معظم طوابقه للمكاتب، ولكن الطوابق الـ 12 العليا تستخدم للمساكن فقط واللافت بأن هذا البرج يضم كنيساً يهودياً فيه.

_برج مرحبا - Hi: برج سكني يقع في منطقة جفعتايم (مدينة ضمن تل أبيب) يتكون من 60 طابقا بارتفاع 220 متراً، ليكون في العام 2022 ثالث أطول ناطحة سحاب في فلسطين المحتلة وأطول برج في جفعتايم، كما يحمل لقب أطول برج سكني في إسرائيل.

_ برج النمرود: هو برج مكاتب يضم ثلاثة مباني يقع في منطقة بني براك، وهو جزء من مشروع لشركة ييشوف للتدريب (تدريب المستوطنات). ويتكون البرج الذي بدأ تشييده عام 2018 من 55 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 211 مترا، لذلك يعدّ أطول ناطحة سحاب في بني براك ورابع أطول ناطحة سحاب في الكيان. وقد تم الانتهاء من بنائه في بداية عام 2023 .

_أبراج الصرافة: هو مشروع يضم ناطحتي سحاب ويقع أمام برج موشيه أبيب ومجمع البورصة في رمات غان. ويتكون البرج المرتفع الذي سيتم استخدامه للسكن من 61 طابقا ويصل إلى ارتفاع 206 أمتار. وفق للمخططات الأولية لبناء البرج في العام 2006، كان من المفترض أن يطلقوا عليه اسم "برج ترامب بلازا" نسبة إلى دونالد ترامب، لكن طرأ العديد من التغييرات على المالكين وعلى مخططات البناء.

_برج الفجر: هو ناطحة سحاب في جفعتايم مكونة من 53 طابق، يستخدم للمكاتب والمساكن. ويبلغ ارتفاعه حوالي 200.5 متر، وكان عند افتتاحه ثاني أطول مبنى في الكيان. بدأت عملية بنائه في عام 2012 وانتهت في بداية العام 2017. يعد هذا البرج اليوم خامس أطول مبنى في الكيان.

_ أبراج وسط المدينة: عبارة عن زوج من ناطحات السحاب في ديريش بيغن في تل أبيب-يافا. بدأ بناؤهما في عام 2013 وانتهى في العام 2018 بكلفة إجمالية أكثر من 700 مليون دولار أمريكي. يصل البرج الأعلى الى ارتفاع 197 متر ويستخدم للمكاتب، بينما يصل الثاني الى ارتفاع 183 متر وهو مخصص للسكن.