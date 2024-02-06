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حمدان: المؤتمر نعتبره جزءا لا يتجزأ من المرابطون

6
FEBRUARY
2024
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رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي كمال حديد يستقبل العميد مصطفى حمدان على رأس وفد من المرابطون.

استقبل رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي كمال حديد، في المقر الرئيسي للمؤتمر في برج أبو حيدر، امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان، على رأس وفد من الهيئة القيادية في الحركة ضم نائب امين الهيئة القيادية فؤاد حسن، محمد قليلات وغسان الطبش. وحضر اللقاء َ من جانب المؤتمر الشعبي: مدير المركز الوطني للدراسات عدنان برجي، مسؤول بيروت في المؤتمر الدكتور عماد جبري، عضو قيادة هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا المحامي قاسم صعب، رئيس اتحاد الشباب الوطني المحامي احمد حسن، والمدير التنفيذي لاذاعة صوت بيروت ولبنان الواحد وسام الطرابلسي.

وبعد اللقاء ادلى العميد حمدان بتصريح جاء فيه: نحن لسنا في زيارة مجاملة، نحن في موقعنا الطبيعي عند اخواننا في المؤتمر الشعبي اللبناني.. حيث نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من المؤتمر الشعبي، والمؤتمر نعتبره جزءا لا يتجزأ من المرابطون.. نحن واحد في كل، نحن التنظيم الناصري، نحن اتحاد قوى الشعب العامل. وهذا اللقاء يأتي للتهنئة بإنعقاد المؤتمر التنظيمي للمؤتمر وانتخاب الاخ كمال حديد رئيساً جديداً خلفاً للقائد الناصري الكبير الذي نفتقده اليوم الاخ كمال شاتيلا رحمه الله.
ان المؤتمر التنظيمي للمؤتمر الشعبي اللبناني يثبت اهمية المؤسسات، ونقول ان المسؤولية الملقاة على الاخ كمال حديد واخواننا في المؤتمر كبيرة جداً وطنياً وقومياً خاصة انها تأتي بعد رحيل الاخ كمال شاتيلا، ونحن الى جانبه والى جانب أبناء المؤتمر الشعبي اللبناني الذين كرسوا تجربة مهمة جداً على الصعيدين الوطني والناصري.

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