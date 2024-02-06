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الحلبي عرض وسفير هنغاريا تعزيز العلاقات وتبادل المنح وترأس اجتماعا لمجلس التعليم العالي

6
FEBRUARY
2024
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استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي سفير هنغاريا في لبنان فيرينك كزيلاغ، يرافقه نائب رئيس البعثة الدكتور ساندور بالينت، بحضور المستشارالإعلامي ألبير شمعون ومسؤول المنح وليد زين الدين، وتناول البحث تعزيز العلاقات الثنائية التربوية والجامعية وتجديد التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين على الصعيد الجامعي وتبادل المنح، والتي تقدم هنغاريا بنتيجتها إلى وزارة التربية اللبنانية خمسين منحة تخصص جامعي من الإجازة حتى الدكتوراه.

وشكر الحلبي الحكومة الهنغارية على هذه المنح التي "تقدم مستوى رفيعا من التخصص في افضل جامعات هنغاريا"، لافتا إلى ان "الطلاب اللبنانيين متحمسون جدا للمنح الهنغارية"، مشيرا إلى انه وضع ملاحظاته على تجديد الإتفاق وارسله إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتبلغ السفارة الهنغارية رسميا.

كما اجرى الحلبي إتصالا بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبد الله بو حبيب من اجل تسريع إحالة مذكرة التفاهم إلى الجانب البلغاري.

من جهته، أمل السفير الهنغاري أن "يتعافى لبنان سياسيا وان يحقق النهوض الذي يستحقه"، معتبرا ان "التربية والتعليم هما سبيل النهوض الحقيقي"، مؤكدا أن "الحكومة الهنغارية تدعم لبنان في جوانب عدة وهناك استعداد لرفع عدد المنح بناء على المحادثات بين الجانبين"، مشددا على أنه مفوض بالتوقيع على تجديد مذكرة التفاهم فور تسلمه النسخة النهائية التي يوافق عليها الجانبان رسميا.

التعليم العالي والهندسة

ثم ترأس وزير التربية اجتماعا مشتركا لمجلس التعليم العالي ولجنة مزاولة مهنة الهندسة، وتناول البحث إنجاز الحلول للمشكلات المعلقة بين نقابة المهندسين والعديد من الجامعات التي تخرج مهندسين من الداخل والخارج، بغية اعتماد معايير ومتطلبات موحدة حفاظا على مستوى المهنة.

زوار

واستقبل الحلبي نقيب المقاولين مارون الحلو والمحامي جوزف ابو شرف ورئيس دير غوسطا الأب جورج كميد ومديرة ثانوية غوسطا الرسمية، وكان بحث في تلبية حاجات الثانوية ودعمها من المجتمع.

ثم استقبل إيناس الجرمقاني، بحضور المدير العام للتربية عماد الأشقر واطلع منها على رغبة المؤسسة التي تحمل إسم مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية بإطلاق مسابقة IAAF AWARDS بين طلاب مدارس منطقة الشوف، وتشجيع الطلاب على الريادة والإنتاج في مناطقهم وارضهم.

ورحب وزير التربية بالمبادرة، شاكرا الإهتمام بالشباب وبتعزيز القدرة على الإنتاج وتنمية المناطق.

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