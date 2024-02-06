هجوم "عنيف" من تيار المستقبل على وزير التربية...!

A + A -

صدر عن "تيار المستقبل"، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "مجدداً، يخلع وزير التربية القاضي عباس الحلبي ثوب العدالة، ويرتدي ثوب الكيدية والانتقام من موظفة أراد، بقطع رزقها، ان يوجه رسالة تحذير لكل الموظفين، كي يقدموا له ولحاشيته الطاعة العمياء، ويغضوا الطرف عن الفساد الذي بات عنواناً له في الوزارة".



وأردف البيان "ذنب الموظفة هناء عمار التي تشفى منها الوزير، انها متهمة بتسريب خبر للاعلام يتعلق بافادة مزورة حملها الى الوزارة احد الشخصيات السياسية النافذة، وبدلاً من الايعاز بتحويل الملف الى القضاء المختص لكونه يتعلق بالتزوير".



وتابع "قرر قاضي القضاء على التربية، طرد الموظفة لتربية باقي الموظفين، في سابقة جديدة تؤكد أن معالي القاضي يريد تطهير وزارة التربية من الموظفين الاوادم، كما فعل مع أمل شعبان، لأهداف لا تخدم إلا مافيات التزوير والسمسرة والفساد".





وختم: "يا معالي القاضي في خدمة الفساد :إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، وما أكثرها، ولن ينفع التشفي من الموظفين الاوادم في التغطية عنها".