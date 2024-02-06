هجوم حوثي جديد على سفينتين في البحر الاحمر...!

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أعلن الحوثيون في اليمن اليوم شنّ هجومين بالصواريخ على سفينتين بريطانية وأميركية في البحر الأحمر.

وتلا المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع بياناً اوردته “فرانس برس” قال فيه “نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ (…) عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينةً أمريكيةً (Star nasia) ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينةً بريطانيةً (Morning Tide) مورنينغ تايد”.

وإذ لفت سريع إلى أن “الإصابات دقيقة ومباشرة”، لم يتسنّ لوكالة فرانس برس أن تتأكد من أي شركة أمن بحري أو من القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) من استهداف السفينة الأميركية.

وأضاف سريع: “ستقومُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بتنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي، وذلك ضمنَ حقِّ الردِّ المشروعِ على العُدوانِ”.