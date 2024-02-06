"سطوح بيروت" :رسالة ثقافية إنسانية جديدة من باريس وجنيف

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أعلنت جمعية "سطوح بيروت" ، في بيان انها "وسط هذا العالم المضطرب، جمعية "سطوح بيروت" تتحدّى النزاعات والتوترات الاجتماعية والحاجة والفقر، وتطلق الحفل الموسيقي الأول للمؤلّف الموسيقي وعازف البيانو عمر الرحباني، في باريس وسويسرا وذلك في 3 آذار/ مارس 2024 في صالة "كورتو" - باريس، وفي 9 آذار/ مارس 2024، في صالة "الهمبرا" - جنيف.



هذه المبادرة الجديدة تجعل من الجمعية سفيرةً للثقافة والفن اللبنانيين، كي يتفوّق صوت الموسيقى الإبداعية على ضجيج المآسي والحروب ولتكون الموسيقى والمسرح والشعر والفن العربي وبشكل خاص اللبناني، في خدمة قضية إنسانية، تجعل من الثقافة صوتاً للمحتاجين، يتصدّى التحديات التي تعصف بلبنان، لتصبح الثقافة اللبنانية نافذة إلى آفاق جديدة، ترسم بريشة الموهبة الرحبانية، لوحات موسيقية استثنائية، تحمل في نغماتها، بصمة "الطابع اللبناني" الفريد.



تجدر الإشارة إلى أنّ هذا العمل يتمّ بالتعاون مع: RAHBANI 3.0 – MIR'A – CENTERSTAGE". للحجز والاطّلاع :-



PARIS: https://www.billetweb.fr/omar-rahbany-live-a-paris



- GENEVE: https://www.billetweb.fr/omar-rahbany-live-a-geneve