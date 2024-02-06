بري استقبل وزير الخارجية الفرنسي وتابع المستجدات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال...ميقاتي: التشاور في هذه المرحلة أكثر من ضروري

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إستقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومديرة أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية ومستشار الرئيس بري الدكتور محمود بري ، حيث تناول البحث تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان .



الوزير الفرنسي غادر مكتفياً بالقول : "لن أعلق الآن سوف أعلق لاحقاً" .



وكان الرئيس بري قد تابع الأوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قال بعد اللقاء : التشاور في هذه المرحلة ضروري بل أكثر من ضروري .