خاص- انهيار طريق حيوي في المتن الاعلى... وبلدات مهددة بالعزلة!

A + A -

تضررت طريق عام بلدة رأس الحرف في قضاء بعبدا بشكل كبير بعد العواصف الأخير التي ضربت لبنان، وهو ما تظهره الصور بشكل واضح من ناحية انهيار المسلك الشرقي من الطريق العام، بحيث أصبحت الطريق تشكل خطرا داهما وذلك بسبب امكانية انهيارها بشكل كامل بسالكيها من السيارات والآليات، علما أن انهيارها بشكل كامل سيعزل بلدات حارة حمزة، الكحلونية، راس الحرف وقتالة وسائر بلدات المتن الأعلى بشكل كبير عن محيطهم وذلك بسبب حيويتها لأهالي المتن الأعلى خاصة في فصل الشتاء.

وكشف رئيس بلدية رأس الحرف السيد طوني الاسمر لموقعنا أنه نسق مع النائبين آلان عون وهادي بو الحسن ورئيس بلدية بزبدين السيد بيار بعقليني مع وزارة الاشغال وانهم بإنتظار جواب الوزارة حول امكانيتها التحرك في سبيل معالجة الطريق