حركة السفر عبر المطار... اليكم آخر الارقام!

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سجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تراجعاً في أعداد المسافرين من وإلى لبنان خلال الشهر الأول من العام 2024 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023, كذلك انخفض عدد الرحلات الجوية لأكثر من 14 بالمئة.



وقد توزعت حركة المطار خلال شهر كانون الثاني 2024 على الشكل التالي:



المسافرون:



بلغ مجموع الركاب خلال الشهر الأول من العام الحالي 450 ألفاً و989 راكباً (بتراجع 8,49 بالمئة عن كانون الثاني 2023) حيث تراجع عدد الوافدين بنسبة 5,17 بالمئة وسجل 201 ألفاً و269 راكباً، كما تراجع عدد المغادرين بنسبة 10,87 بالمئة وبلغ 249 ألفاً و684 راكباً. أما عدد ركاب الترانزيت فتراجع بحوالي 92 بالمئة واقتصر على 36 راكباً.



حركة الطائرات:



سجل تراجع في عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر كانون الثاني 2024 بنسبة 14,29 بالمئة وبلغ 3848 رحلة، منها 1923 رحلة وصول الى لبنان (بتراجع 14,38 بالمئة) و 1925 رحلة إقلاع من لبنان ( بتراجع 14,21 بالمئة).