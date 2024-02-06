living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حركة السفر عبر المطار... اليكم آخر الارقام!

6
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تراجعاً في أعداد المسافرين من وإلى لبنان خلال الشهر الأول من العام 2024 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023, كذلك انخفض عدد الرحلات الجوية لأكثر من 14 بالمئة.

وقد توزعت حركة المطار خلال شهر كانون الثاني 2024 على الشكل التالي:

المسافرون:

بلغ مجموع الركاب خلال الشهر الأول من العام الحالي 450 ألفاً و989 راكباً (بتراجع 8,49 بالمئة عن كانون الثاني 2023) حيث تراجع عدد الوافدين بنسبة 5,17 بالمئة وسجل 201 ألفاً و269 راكباً، كما تراجع عدد المغادرين بنسبة 10,87 بالمئة وبلغ 249 ألفاً و684 راكباً. أما عدد ركاب الترانزيت فتراجع بحوالي 92 بالمئة واقتصر على 36 راكباً.

حركة الطائرات:

سجل تراجع في عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر كانون الثاني 2024 بنسبة 14,29 بالمئة وبلغ 3848 رحلة، منها 1923 رحلة وصول الى لبنان (بتراجع 14,38 بالمئة) و 1925 رحلة إقلاع من لبنان ( بتراجع 14,21 بالمئة).

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   