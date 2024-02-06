جثة مجهولة الهوية في بئر حسن!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة, اليوم الثلاثاء, البـلاغ التالـي: "بتاريخ 5-2-2024، عُثر على جثة امرأة في العقد السادس من العمر مجهولة الهوية والجنسية، فارقت الحياة في مكان اقامتها الكائن في محلة بئر حسن حرش القتيل بالقرب من سيراميك سلامة، ولا توجد بحوزتها أوراق ثبوتية، ولا أحد يعرف عنها شيئاً، وهي ذات بشرة سمراء، نحيلة البنية، طول قامتها حوالى /155/ سنتم".

واضاف, "لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 450897-01".