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الوزير بلعاتي استقبل الوزير فياض وسبل التعاون بين البلدين مدار البحث

6
FEBRUARY
2024
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استقبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي في مقر الوزارة في تونس وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض على رأس وفد رسمي من الوزارة .

وتم عرض للوضع المائي في البلدين، فأشار الوزير التونسي الى وجود شح للمياه في تونس نتيجة التغيرات المناخية، والأمر يتطلب ثلاثة أمور : الصمود والإستدامة والإندماجية نظراً لسنوات الجفاف الأخيرة المتكررة .
واشار الى ان التوجه العام اليوم سيكون نحو تحلية مياه البحر واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها للري .
هذا بالاضافة الى وضع الفلاحين وضرورة تغيير الذهنية نحو ترشيد استخدام المياه، والحاجة للعمل بشكل جماعي كتشكيل تجمعات للمزارعين لتأمين المساعدات من الدولة .

وشكر الوزير فياض بدوره للوزير المضيف على حُسن الاستقبال والضيافة مؤكداً أن لبنان يقف الى جانب تونس في مرحلة الصمود والاستدامة متمنياً أن تمر تونس مرحلتها هذه بنجاح .
واشار في موضوع وضع المياه في لبنان
" أننا نعاني ايضاً من شح في المياه ولكن بأوجه مختلفة، فالبنى التحتية غير كافية للتمكن من الاستفادة من المياه وتأمين التشغيل اللازم لها، كما يذهب الكثير منها الى البحر، بسبب عدم استكمال مشاريع السدود ، كذلك فإن النزوح السوري يشكل بدوره عبئاً كبيرا على بلدنا، ويتم تعزيز بقاءهم عبر تأمين المساعدات المادية لهم من المجتمع الدولي بدل تأمين التمويل للبلد المضيف او مساعدتهم على العودة الى بلدهم، مع العلم انهم اخوة لنا لكن المشكلة هي اقتصادية ".

ولفت الوزير فياض الى ان لبنان مفروض عليه حصار مالي، والتمويل نحصل عليه بالقطّارة والطاقة التي لدينا تأتي من العراق الشقيق وهو ما يسمح بتشغيل المرافق الاساسية.
واكد الوزير فياض ان خطط الوزارة تتمحور حالياً على الطاقة البديلة للتخفيف من الفاتورة الطاقوية في قطاع المياه .
وفي الختام اكد الوزيران على ضرورة التعاون على كافة المستويات لا سيما في على مستوى الخبرات بين البلدين
واكد الوزير التونسي ان الاخ والصديق يظهران في الاوقات الصعبة معرباً عن استعداد بلاده للتعاون في أي مجال عام مشيرا الى امكانيات تونس في مجالات البحث الزراعي والصيد البحري.

كما اجتمع الوزير فياض مع المدير التنفيذي للشراكة العالمية للمياه في المتوسط (GWP-Med) Vangelis Constantianos بحضور المدراء العامون لمؤسسات المياه في الوزارة المهندس جان جبران والاستاذ خالد عبيد والدكتور وسيم ضاهر والمهندسة منى فقيه والمستشار الدكتور خالد نخلة والمستشارة الاستاذة ريتا شاهين وتم التباحث في ايجاد سبل التمويل من الصندوق الاخضر للمناخ Green Climate Fundلمشاريع المياه والطاقة في لبنان لمواجهة التغيرات المناخية

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