بقوة السلاح... ينتحل صفة أمنية ويسلب المواطنين!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، كثفت القطعات المختصة دورياتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات لرصد المتورطين بها وتوقيفهم".



وأضاف, "ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها شعبة المعلومات، توصلت الى تحديد هوية الرأس المدبر لعصابة يقوم أفرادها بانتحال صفة أمنية وسلب مواطنين بقوة السلاح مستخدمين دراجة آلية، ويدعى: م. ن. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا: سلب بقوة السلاح، سرقة، مخدّرات والتعدي على مركز عسكري".



وتابع البلاغ, "بتاريخ 2-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الحازمية أثناء تنفيذه عملية سلب أحد المواطنين بقوة السلاح".

واستكمل, "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من /15/ عملية سلب بقوة السلاح بالاشتراك مع شخص آخر منتحلين صفة أمنية، ومنها في مناطق: السفارة الكويتية، غاليري سمعان، الصياد وآخرها في محلة الحازمية حيث تم توقيفه".



وختم البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف شريكه".