الحرارة فوق معدلاتها الخميس!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، ويبقى التحذير من تشكل الجليد خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية يوم الخميس ، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتبارا من مساء يوم الجمعة بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يكون متوسط الفعالية، يؤدي الى أمطار متفرقة أحيانا حتى صباح يوم الأحد حيث يعود الى الاستقرار .

لا صحة للأخبار المتداولة عن عاصفة ثلجية قوية بعد التاسع من شباط ، بل تقلبات سريعة و محدودة وهو ما تظهره النماذج العددية حتى الان.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ويتحول الطقس مساء إلى قليل الغيوم ويبقى التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال ،ويبقى التحذير من تشكل الجليد خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتهطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية خلال الليل مع بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 11 درجة، في الداخل من 5 إلى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%

-حال البحر: مائج اجمالا ، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,30

-ساعة غروب الشمس: 17,15