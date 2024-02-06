يستغل فتيات قاصرات ويعتدي عليهن!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة, اليوم الثلاثاء, البلاغ التالي: "بتاريخ 18-01-2024، توافرت معلومات لفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص باستغلال فتيات قاصرات والاعتداء عليهن تحت التهديد".



واضاف, "بالتاريخ ذاته، وبالتنسيق مع مفرزة استقصاء جبل لبنان، تم تحديد هويته ومكان تواجده في دوحة عرمون، حيث تمّت مداهمة مكان اقامته وتوقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى: م. ف. (مواليد عام 1963، لبناني) بتفتيشه ضبط بحوزته رخصتي سير بأسماء مختلفة، كما عُثر داخل منزله على فتاة قاصر مع ابنها الرضيع عمره شهرين تقريبًا، وعلى مبلغ يُقدّر بحوالى /21،000/ دولار أميركيّ، وعلى أقراص منشّطة، ومبالغ مالية".



وتابع البلاغ, "بالتحقيق معه، أنكر القيام بما نُسب إليه، في حين أكّدت الفتاة القاصر الّتي عُثر عليها في منزل (م. ف.) بحضور مندوبة حماية الأحداث، قيام الموقوف بالاعتداء على فتيات قاصرات واستغلالهنّ، وتسهيل أعمال الدعارة في منزله، وفي شقّة أخرى.

وختم: "أودع الموقوف مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء".