living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة موظفي الخليوي في اليوم الثاني للإضراب: لا تراجع قبل تحقيق مطلبيّ الرواتب بالفريش وعقد العمل الجماعي

6
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يواصل موظفو شركتيّ الخليوي ألفا وتاتش إضرابهم لليوم الثاني، طلبا لتصحيح رواتبهم واستيفائها كاملة بالدولار الفريش، الى جانب توقيع عقد العمل الجماعي. 
 
وتوقفت أعمال خدمات الزبائن، وأقفلت متاجر الشركتين في بيروت والمناطق، وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع وأعمال الصيانة. 
وجاء في رسالة وزعتها نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي على الموظفين: "نَحنُ وإيَّاكم، وكلٌّ بِمَركزِهِ ومكانَتِهِ، لم يَكُن هدفُنَا يوماً، سِوَى الحِفَاظ على القطاع والعيشِ الكرِيم. 
 
إذ بعد جُهدٍ وتَعبٍ، وعن حَقّ، تَمَّ توقيع عقدِ العمَلِ الجَماعيّ منذ عشر سنوات تحديداً، و بِرِعَايةٍ مَشكورةٍ من وزراء الإتصالات السابقين، نقولا صحناوي في ٢٠١٣، ومحمد شقير في ٢٠١٩، حَيثُ يُعتَبَر العقد، الضامِن الدَّائِم للحقوق والتقديمات الإجتماعية لجميع الموظَّفين، بِغضِّ النظرِ عن مركزهم الوظيفيّ".
 
 
أضافت الرسالة: إنَّ النقابة إلتزمت بكافة مبادِىء التَفَاوض وأعرافها وشكليَّاتها، وإلتزمت توَجُّهًا إيجابيًّا في التعاطي مع هذا الملف، وهي تَعلَم دِقَّة المرحلة وصعوباتها،  لِذَلِك؛ لم تَسعَ إلى تعقيد العمليَّة التفاوضيَّة، بَل على العكِس، قدَّمت كلّ التسهيلات لتجديد العقد، وحصلت على الموافقات الشفهيَّة مرَّاتٍ عدة من وزارة الإتصالات وإدارتي الشركتين، إلَّا أنَّ المعنيين لا يزالون يماطلون في إعطاءِ الموافقة الخَطِيَّة والقانونية اللَّازمة لأسباب مجهولة للجميع. 
 
 
من هنا أتى تَحرُّكنا لأجلِ وضعِ المعنيين أمام مسؤوليَّاتهم المَعنويَّة والقانونيَّة المباشرة في هَدرِ حقوق أكثَر من ١٤٠٠ موظَّفٍ وعائلاتهم. 
وتابعت: أصبح مُلِحًّا إعطاء القيمة الفعليَّة للرواتب مع بدءِ تطبيق الضرائب الجديدة، وتآكل الرواتب معَها بِصورةٍ كبيرة. 
 
 
لذلك نحن مُستَمِرُّونَ في تحرُّكِنا بالتوقُّف عن العمل حتى أخذ الموافقات الخطيَّة اللَّازمة لتوقيع عقد العمل الجماعيّ، و حتى إعطاءِ القيمة الفعليَّة للرواتب.
وشكرت النقابة كلَّ المُخلِصين والمُحبِّين الذين بادَروا الى التواصل مع النقابة للمساعدة في حلِّ هذه المسألة. 
 
واكدت أن يدها لا تزال ممدودَةً للحوار والتعاون، وهي لا تزال تعوِّل على حِكمة وقُدرَة معالي وزير الإتصالات، المهندس جوني القرم، على إيجاد المَخَارِج و الحلول المُنَاسِبَة لِتَلبِية المطالب المُحِقَّة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   